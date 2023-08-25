Ольга Павлова: Представителям США нечего делать на слушаниях CAS по Валиевой

Заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников Партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова отметила, что допуск представителей США к слушаниям по делу Камилы Валиевой, о котором она попросила Спортивный арбитражный суд (CAS), окажет моральное давление на арбитраж.

«Попросить можно, но это не означает автоматического допуска представителя США на слушания. Им там нечего делать. Даже в статусе немого свидетеля, который не имеет права задавать вопросы и выступать с заявлениями, само присутствие в зале американской заинтересованной стороны уже может расцениваться как моральное давление на арбитров», — считает Ольга Павлова.

Также она напомнила, что CAS, защищая своих судей и избегая морального давления и коррупционной составляющей, никогда заранее не разглашает имена арбитров, которые будут рассматривать процесс.

«Дело принципиальное, на кону стоят золотые медали Олимпиады. Нужно дождаться независимого решения, а не пытаться с помощью давления удовлетворять собственные нездоровые амбиции», — отметила Ольга Павлова.

Напомним, что слушания по делу Камилы Валиевой в международном спортивном суде пройдут с 26 по 28 сентября. На Олимпиаде в Пекине, уже после того как Валиева завоевала золото, Международное агентство тестирования заявило, что в пробе фигуристки от декабря 2021 года обнаружено запрещенное вещество «триметазидин».