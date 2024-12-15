Ольга Павлова: представители СМИ должны быть внесены в перечень лиц закона «О ветеранах»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Сегодня, когда в России отмечается День памяти журналистов погибших при исполнении профессиональных обязанностей, член Общественной палаты России Ольга Павлова отметила, что работа по внесению представителей СМИ в перечень лиц действующего закона «О ветеранах» будет обязательно продолжена.

«Я считаю, что необходимо расширить категории получателей мер социальной поддержки в соответствии с законом «О ветеранах», добавив в него представителей СМИ, работающих в зоне СВО, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, а также в зонах контртеррористических операций на территории, где введено военное положение. С этим предложением я обратилась в Госдуму РФ, сейчас это предложение на согласовании и работа в этом направлении идёт, хотя не так быстро как бы хотелось», – поделилась с журналистом «Татар-информ» Ольга Павлова.

Также она отметила, что Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств, в рамках ПМЭФ-2024, что в ходе конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов.

«В этот день хотела бы отдать дань памяти журналистам, регистраторам правды в зонах военных конфликтов. Часто бываю в новых регионах и доподлинно знаю о подвигах этих мужественных людей, доносящих до нас всю правду. В 2014 году в районе поселка Металлист под минометный огонь с украинских позиций попала съемочная группа «Вестей», снимавшая репортаж о беженцах. Звукооператор Антон Волошин был убит на месте, корреспондент Игорь Корнелюк умер от полученных ран в тот же день. 13 июня, в Горловке при обстреле ВСУ были ранены трое сотрудников НТВ. Оператор Валерий Кожин погиб. 16 июня в селе Никольское ДНР погиб фотокорреспондент Никита Цицаги. Потери, к сожалению, уже понесло и журналистское сообщество Татарстана. Нижнекамский журналист, сотрудник медиа-холдинга НТР АО «Татмедиа» Александр Комаров, ушедший добровольцем, погиб в зоне СВО. Так же на Угледарском направлении погиб корреспондент телекомпании Набережных Челнов Алексей Гарнышев», — подчеркнула Ольга Павлова.