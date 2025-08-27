Ольга Павлова предложила ввести обязательный медосмотр для альпинистов перед восхождением

Член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова после ряда трагических случаев с альпинистами, которые выходят на маршрут высокой сложности, часто не оценивая текущее состояние своего здоровья, высказала мнение, что медосмотр должен стать обязательной процедурой перед восхождением.

«Медицинское освидетельствование альпинистов перед восхождением должно быть обязательным. У некоторых людей последствия недостатка кислорода в крови начинают проявляться уже на высоте 2500 метров. Альпинисты могут терять концентрацию и засыпать прямо в пути. Отечность ног, тошнота, рвота, а в тяжелых случаях – отек легких или мозга. Все это – последствия кислородного голодания. Поэтому необходимо заранее проверять сердце и сосуды, чтобы подготовиться к гипоксии», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

По ее словам, часто именно отсутствие медицинских рекомендаций по состоянию здоровья на текущий момент, слабая подготовка и самонадеянность становятся причиной множества травм и трагических случаев в альпинизме.

«Такие авантюрные восхождения незарегистрированных групп могут обернуться «билетом в один конец». Вместо погони за количеством покоренных пиков альпинисты должны тщательно взвешивать все «за» и «против», – отметила Павлова.

Она подчеркнула, что маршрут, по которому выдвигается группа, должен быть записан в книге регистрации выходов в высокогорную зону с визой врача и выпускающего инструктора. Сложность маршрута должна быть подобрана под уровень подготовки альпиниста.

«Все члены группы должны иметь современные средства связи, аптечки и обладать навыками оказания первой медицинской помощи», – заключила Ольга Павлова.