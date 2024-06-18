Ольга Павлова предложила включить управление БПЛА в сдачу 5–й ступени комплекса ГТО

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Член общественной палаты РТ, Советник Председателя ОГФСО «Динамо РТ», посол ГТО Ольга Павлова обратилась в Госдуму РФ с предложением включить управление БПЛА в испытания 5–й ступени комплекса ГТО

«С 1 сентября в школьную программу для учащихся 10-11 классов на уроках начальной военной подготовки начнут обучать основам применения беспилотников. В апреле текущего года Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу. Вместе с тем в школах Российской Федерации активно реализуется программа по задаче нормативов ГТО. Считаю уместным включения в 5-ю ступень комплекса ГТО (16 – 17 лет) обязательных испытаний по управлению БПЛА», – отметила в своем обращении Павлова.

По ее словам, данный подход будет являться профориентированной методикой для дальнейшего выбора молодежью технической профессии, а включение этого испытания в программу сдачи норм ГТО, даст возможность вузам с техническими специальностями оценивать поступающих обладателей золотых знаков более высокими баллами.

«Сейчас, согласно правилам приема, учебные заведения при приеме учитывают наличия золотого значка добавляя дополнительные баллы абитуриенту. Количество баллов определяет каждое учебное заведение самостоятельно и может варьироваться от 2 до 10», – подчеркнула Павлова.