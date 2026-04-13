Ольга Павлова предложила вернуть в школы общественно полезный труд

В российских школах следует вернуть практику общественно полезного труда без обязательного согласования с родителями. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова.

«Предлагается вернуть в школу общественно полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем. Труд в школе – это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовка класса к следующему уроку), уход за растениями в классе и рекреациях, это облагораживание школьной территории – уборка листвы, посадка деревьев и цветов, уход за пришкольным участком, работа в школьном саду (огородах), зимняя расчистка дорожек», – сказала Павлова в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что идея возвращения таких практик имеет опору в педагогической системе Антона Макаренко, где труд рассматривается как важный элемент воспитания коллектива.

По мнению Павловой, подобный подход позволяет формировать у школьников ответственность, навыки совместной работы и понимание ценности труда, а также способствует подготовке к взрослой жизни.

«Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма», – считает член ОП.