Ольга Павлова предложила создать кодекс чести для российских спортсменов

Ольга Павлова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Если спортсмен выступает за сборную России и надел форму с нашим гербом, то для него должен действовать определенный свод правил и кодекс чести. Особенно это актуально на фоне антироссийских высказываний некоторых из них, заявила «Татар-информу» советник председателя «Динамо» РТ, заслуженный тренер России, координатор федеральных проектов «Детский спорт» и «Моя карьера с Единой Россией в РТ» Ольга Павлова.

«Многие спортсмены в социальных сетях пишут разные вещи, кто-то и к Родине, оказывается, отношения не имеет. Часть теннисистов уже подписали декларацию — это не секрет, есть и шахматисты. Это безобразие нужно остановить. Спорт не только про медали, но и про человеческую порядочность. Сейчас правил никаких нет. Я глубоко убеждена, что у российских спортсменов должен быть кодекс чести», – заявила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики. Однако из-за его популярности многие страны используют спорт в качестве политического канала.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин призвал усилить работу по патриотическому воспитанию среди спортсменов.