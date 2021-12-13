Ольга Павлова предложила привлечь к инклюзивной работе студентов Поволжского университета

Фото: Ольга Павлова

Уделить особое внимание наследию Специальной Олимпиады в Казани, которая состоится в январе 2022 года, планирует региональный партийный проект «Спорт без границ» партии «Единая Россия» в Татарстане. Об этом сообщила координатор проекта, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Казань сможет закрепить за собой статус столицы инклюзивного спорта и после проведения Специальной Олимпиады. Важно грамотно построить работу с наследием этого мирового события — инвентарем, оборудованием и инфраструктурой. Все это специалисты смогут использовать в дальнейшем для вовлечения в инклюзивный спорт еще большего количества детей», — заявила специалист.

Она считает, что в этом вопросе необходимо дойти до каждой семьи. Проводить постоянную работу с детьми с ментальными нарушениями и их родителями, вовлекая их в тренировочный процесс. Проводить для них специальные соревнования, чтобы поддержать мотивацию.

«Правильная физическая нагрузка влияет на восстановление состояния здоровья таких детей и психологический климат в семье», — уверена Ольга Павлова.

Также она отметила, что большую помощь в этом вопросе могут оказать студенты кафедры адаптивной физической культуры Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма, которых важно привлекать в качестве волонтеров.

«В обществе формируется запрос на расширение возможностей для занятий адаптивной физкультурой. Татарстан прилагает максимальные усилия для развития адаптивной физической культуры и проведения в Казани Специальной Олимпиады — это признание большого вклада республики в инклюзивный спорт», — отметила Ольга Павлова.