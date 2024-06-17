Павлова предложила внести в перечень лиц закона «О ветеранах» представителей СМИ

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член общественной палаты РТ, советник председателя ОГФСО «Динамо РТ» Ольга Павлова обратилась в Госдуму РФ с предложением расширить категории получателей мер социальной поддержки в соответствии с законом «О ветеранах», добавив в него представителей СМИ, работающих в зоне СВО.

«Я часто бываю в новых регионах и доподлинно знаю о подвигах этих мужественных людей, доносящих до нас всю правду. Сегодня в Луганской Народной Республике, 17 июня, отмечается скорбная дата. В 2014 году в районе поселка Металлист, снимая репортаж о беженцах под минометный огонь с украинских позиций попала съемочная группа „Вестей“. Звукооператор Антон Волошин был убит на месте, корреспондент Игорь Корнелюк умер от полученных ран в тот же день. Несколько дней назад, 13 июня, в Горловке при обстреле ВСУ были ранены трое сотрудников НТВ. Оператор Валений Кожин погиб. 16 июня в селе Никольское ДНР погиб фотокорреспондент Никита Цицаги», — отметила в своем обращении Ольга Павлова.

Также в своем письме Ольга Павлова обратила внимание на то, что Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024, что в ходе конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов.

«Прошу рассмотреть возможность о внесении изменений в действующий закон „О ветеранах“ и закрепить за военкорами, журналистами, фотокорреспондентами, всеми представителями СМИ, работающими в зоне СВО, статус ветерана боевых действий», — резюмировала Ольга Павлова.