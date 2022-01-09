Ольга Павлова поздравила с новогодними праздниками воспитанников воскресной школы

Фото: © Пресс-служба Ольги Павловой

С новогодними праздниками поздравила воспитанников воскресной школы при Храме в честь свт. Варсонофия при городском роддоме № 3 общественный и политический деятель Татарстана Ольга Павлова.

«Отрадно, что при церкви сегодня работает воскресная школа и сюда ходит много детей. Дети — это будущее России. Желаю им успехов, и чтобы каждый из них нашел себя, свое призвание и развивал свои таланты», — сказала Павлова.

Она отметила, что с огромной радостью посмотрела концерт, который подготовили ребята в честь праздника Светлого Рождества. «Это здорово, что у нас сохраняется связь поколений и люди чтят такие понятия, как семья и духовность. Не забывают про свои корни», – добавила Ольга Павлова.

Общественный и политический деятель Татарстана добавила также, что они отцом Вячеславом обсудили возможность ставить такие концерты каждый год, чтобы они стали доброй традицией.

Ольга Павлова в завершение праздника вручила подарки воспитанникам школы.