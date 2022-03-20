Ольга Павлова поздравила российских синхронистов с победой на старте Мировой серии

Фото: © Пресс-служба Ольги Павловой

В США и Канаде 19 и 20 марта в виртуальном формате проходит первый этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию. Золотыми медалистами в своих видах программы стали российские спортсмены Варвара Субботина, Александр Мальцев, Светлана Колесниченко и Майя Гурбанбердиева.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова поздравила российских синхронистов со знаковым выступлением.

«Поздравляю наших спортсменов и тренеров со этой очень важной, стратегической победой! То, что российским синхронистам нет равных в мире, сомнений нет, и никогда не было. То, что они сделали, это не просто хорошая работа, это подвиг», — заявила Ольга Павлова.

Хотим напомнить, что FlNA – это одна из немногих федераций, которая, несмотря на большое давление со стороны МОК и общественности все-таки решила допустить российскую сборную в нейтральном статусе к международным турнирам.

Следующий этап Мировой серии пройдет в Париже с 1 по 3 апреля.

18 по 22 апреля в Казани состоится открытый чемпионат России с участием международных команд.