Ольга Павлова поздравила казанских школьников со вступлением в ряды юнармейцев

В казанском многопрофильном лицее №186 «Перспектива» прошло торжественное мероприятие по случаю вступления школьников во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», приуроченное ко Дню Героев Отечества.

В мероприятии приняла участие член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Павлова. В приветственной речи она заявила, что ни в одной стране мира нет такого количества героев.

«Особые слова благодарности хочу выразить новому поколению героев Отечества. Нашим татарстанским ребятам, которые защищали нас от неофашизма. Они отдали свои жизни за сохранение нашей истории и традиционных ценностей», — сказала Ольга Павлова. Она также вручила благодарственное письмо директору школу Азиту Замалдинову за реализацию патриотических проектов в Татарстане.

Перед присягой, которую у школьников принимал член Союза танкистов Артур Даутов, учащиеся почтили минутой молчания память погибших.

«Сегодня активным молодым людям мы вручили знаки отличия и приняли в ряды „Юнармии“. После мероприятия они обратились к представителю Союза танкистов Татарстана с инициативой написать письма бойцам в зону специальной военной операции со словами поддержки. Это настоящие патриоты своей Родины», — уверена Ольга Павлова.