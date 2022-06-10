Павлова поддержала инициативу создать оператора по развитию массового спорта в РФ

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Решение о создании оператора по развитию массового спорта в России напрашивалось уже давно. Такое мнение выразила заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания страны Ольга Павлова, комментируя поручения Президента Владимира Путина, опубликованные сегодня на сайте Кремля по итогам прошедшего заседания Совета по физкультуре и спорту.

«Решение о создание такой организации напрашивалось уже давно. Предстоит прописать полный алгоритм развития такой организации практически с нуля. Начиная с принятия законодательных актов заканчивая контролем проведения массовых мероприятий. Для этого нужно будет провести совместную работу в этом направлении Правительства, законодательных органов и Олимпийского комитета России, которая позволит за максимально короткий срок пройти путь от поручения Президента России до принятия решений на местах», — считает Ольга Павлова.

Также она отметила, что в этом направлении лично ей близка идеология развития клубного спорта.

«Клубный спорт также позволяет участвовать и в международных соревнованиях. Есть целая система соревнований. И конечно, особая тема — детские клубы, интегрированные в школьный спорт. Это очень перспективное движение и на него нужно обратить особое внимание», — уверена Ольга Павлова

Кроме этого из перечисленных поручений Президента она выделила и обеспечение проведения коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных спортсменов.

«Эта работа уже ведется. Разработанный в Татарстане трехэтапный формат международного турнира водных видов спорта „Игры Дружбы“ очень интересен и привлекателен как для спортсменов и тренеров, так и для представителей спортивной индустрии. Нужно четко понимать, что для атлетов высокого класса участие в международных турнирах — это не просто соревнование с зарубежными соперниками, это еще и присвоение званий „Мастер спорта международного класса“ и „Заслуженный мастер спорта“. А также необходимые корректировки с присвоением категорий тренеров. Вот с этими нормативными документами сегодня должна идти активная работа», — отметила Ольга Павлова.