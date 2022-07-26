Ольга Павлова: попытки США сделать российский спорт мировым изгоем провалились.

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале сообщил, организация не прекращает работать над допуском россиян к отборочным турнирам и ведет планомерную подготовку к Олимпиаде - 2024. В которую входит, как равноправное нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне, так и их участие в мероприятиях во время Игр.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент федерации синхронного плавания России Ольга Павлова полностью поддержала позицию руководства ОКР.

«Гадать что будет через два года, мы не можем. Нужно обязательно готовиться и делать все возможное что бы не допустить выдавливание российских спортсменов из международного олимпийского движения. Первый этап обновленного международного турнира «Игры Дружбы», который проходит в Казани, уже показал, что все попытки США и коллективного Запада сделать российский спорт мировым изгоем провалились. На «Игры Дружбы» приехали спортсмены из 16 стран. Так же 16 стран заявились и на Игры «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке. Выступления российских спортсменов показали, что российский спорт жив. Эти турниры будут работать на имидж России в международном спортивном сообществе», - отметила Ольга Павлова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».