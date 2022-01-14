Ольга Павлова поприветствовала участников первенства Татарстана по лыжным гонкам

Фото: Ольга Павлова

В Зеленодольске стартовало первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам на приз заслуженного мастера спорта России Андрея Ларькова. С приветственным словом к юным участникам турнира обратилась заслуженный тренер России, региональный координатор проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Я рада, что соревнования имени наших героев спорта становятся в Татарстане доброй традицией. Это часть идеологии наших партийных проектов „Детский спорт“ и „Спорт без границ“», — заметила она.

Павлова сказала, что подобные встречи с ветеранами спорта — это возможность для подрастающего поколения узнать героев-земляков, внесших неоценимый вклад в развитие спорта и физической культуры, в спортивную историю Татарстана и нашей страны.

«Андрей Ларьков — настоящий герой нашего времени. Уроженец Зеленодольска, который не просто попал на Олимпийские игры, а защитил честь страны и завоевал две медали высокого достоинства. Он — ориентир для молодежи», — подчеркнула заслуженный тренер РФ.

По ее словам, сегодня в России активно реализуется концепция развития детско-юношеского спорта. Дети могут выбрать любой вид спорта по душе, где с ними будут работать опытные наставники. Создаются все условия для занятий спортом: современные трассы, комплексы, приобретается новый инвентарь. Таким образом, в стране делается все, чтобы здоровых и физически развитых детей было как можно больше.

В заключение Ольга Павлова призвала участников соревнований показать высокие результаты, которые дадут импульс поддержки олимпийской команде России, уже 2 февраля отправляющейся в Пекин.

«В составе российской сборной есть и наша татарстанская лыжница Христина Мацокина. Ваша поддержка очень важна для них. Стук наших сердец, эмоции будут услышаны, и это поможет им победить», — уверена она.

Отдельные слова благодарности за поддержку детского спорта заслуженный тренер России сказала Андрею Ларькову, главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву и президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

Турнир проходит на базе спортивного комплекса «Маяк» с 13 по 16 января. В нем примут участие более 200 спортсменов, в том числе 125 юношей и 99 девушек.