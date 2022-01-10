Ольга Павлова поприветствовала участников фестиваля «Свет Вифлеемской звезды»

Фото: Ольга Павлова

В Зеленодольске состоялся XXIII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Поприветствовать участников фестиваля вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом, имам-мухтасибом Зеленодольска Габдельхамитом хазратом и главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым приехала заслуженный тренер РФ, координатор проектов партии «Единая Россия» — «Детский спорт» и «Спорт без границ» в РТ Ольга Павлова.

«Сегодняшний фестиваль — это огромный шаг к сохранению и развитию духовности и культурного кода народов, проживающих в Республике Татарстан и Российской Федерации. Если у людей в душе нет духовности, они не чтят исторические традиции и не помнят своих корней, такая нация обречена на вымирание», — заявила Павлова, обращаясь к участникам.

Так же она отметила, что этот фестиваль обеспечивает крепкую связь поколений. По количеству участников видно, что мероприятие пользуется большой популярностью, прирастает и его география. Так, в этом году на фестиваль приехали более 7 тысяч гостей из десяти регионов страны.

Фестиваль проводится с 1999 года, и за это время он стал нематериальным наследием Татарстана и России, заметила депутат.

«Уверена, что в будущем, при такой поддержке главы района Михаила Афанасьева и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла фестиваль сможет претендовать и на международный уровень», — добавила она.