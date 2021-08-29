Ольга Павлова поприветствовала лауреатов спортивно-музыкальной премии «Манзара»

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» состоялась церемония вручения спортивно-музыкальной премии «Манзара». Лауреатов премии поприветствовала депутат Государственной Думы России Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

«Дорогие друзья! Очень приятно сегодня находиться в этом зале. Стало доброй традицией в канун Дня Республики Татарстан проводить эту прекрасную премию. Такой премии нет ни у одного региона России. Конечно, к борьбе отношение в Татарстане особое, а такие зрелищные премии еще и разжигают особый интерес к спорту», — заметила депутат.

«Действительно, физическая культура и спорт неразделимы с культурой. Это часть культуры нашего многонационального народа, часть культуры общества. Я хочу сказать, что эмоции переполняют. Благодарю республику за то, что мы поддерживаем статус спортивного региона. Вместе мы сделаем всё для процветания нашего Татарстана! Без бергэ! Пусть у нас все получится!» — заключила Ольга Павлова.

Церемония вручения премии «Манзара» включает как живые выступления артистов эстрады, так и состязания лучших борцов республики. Премия должна помогать в поиске новых талантов и способствовать развитию национальной борьбы корэш. «Манзара» переводится с татарского языка как «панорама». По мнению организаторов проекта, лауреатов премии можно сравнить с птицами, имеющими возможность наблюдать всю панораму окружающего мира.