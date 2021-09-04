Ольга Павлова поприветствовала участников ЧМ России по велосипедному спорту BMX в Казани

Депутат Госдумы, заслуженный тренер России, координатор проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова приняла участие в открытии чемпионата и первенства России по BMX-фристайлу в дисциплинах «парк» (парк-смешанный), «флет», гонка ритм-трек, которые проходят в Казани со 2 по 5 сентября на площадке экстрим парка «Урам». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Ольга Павлова отметила в своем приветствии, что в Татарстане любят и чтят спорт, а также Президент республики Рустам Минниханов является заслуженным мастером спорта Российской Федерации. «Мы очень рады, что сегодня чемпионат по такой передовой дисциплине проводится у нас, в самом лучшем скейт-парке России! У нас есть уже первая ласточка — Ирек Ризаев. Весь Татарстан болел за него, мы очень им гордимся!» — сказала депутат.

Ольга Павлова добавила, что парк «Урам» — это центр притяжения молодежи, парк, который находится на стыке уличной культуры и творчества. «Именно сообщество уличной культуры и презентовало проект этого парка Рустаму Нургалиевичу. Он его поддержал и вот вы здесь. Сегодня мы видим великолепный парк, современные трассы, в том числе закрытые, где можно тренироваться круглый год. И сегодня здесь будут соревноваться лучшие спортсмены нашей страны. Это здорово! Желаю вам успехов и удачи!» — сказала она.