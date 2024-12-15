Ольга Павлова помогла посетить шоу «Щелкунчик» детям из социальных приютов

Член Общественной палаты России Ольга Павлова помогла посетить воспитанникам социальных приютов ледовое шоу с симфоническим оркестром «Щелкунчик», которое прошло 14 декабря в столице Татарстана.

«Хочу поблагодарить всех организаторов этого шоу, председателя правления благотворительного фонда „Терәк-Опора“ Мансура Хашимова за раздачу бесплатных пригласительных билетов, предоставив возможность детям из школы-интерната №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, а также учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, „Детский дом Приволжского района Казани“ посетить ледовое шоу», — поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Также она отметила, что зрителями проекта стали более 4 000 детей из семей военнослужащих, воспитанников детских домов, социальных приютов, из социально чувствительных категорий и детей с разным уровнем здоровья.

«Безусловно, это новый формат. Синтез классической музыки и фигурного катания, где оркестр находится на льду а фигуристы демонстрируют сложнейшие технические элементы. И все вместе это очень органично смотрится. Детям очень понравилось», — отметила Ольга Павлова.