Ольга Павлова помогла организовать концерт для онкобольных

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В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена при поддержке Общественной палаты РФ прошел концерт для пациентов, в котором приняли участие виртуоз-балалаечник Юрий Шутов, саксофонист Иван Клочков и исполнительница народных песен Анастасия Ларцева. По мнению инициатора мероприятия, члена Общественной палаты России от Татарстана Ольги Павловой, концерт помог пациентам хотя бы на короткое время отвлечься от проблем и получить положительные эмоции.

«Мой товарищ, ветеран боевых действий Дмитрий Макаренко, проходит здесь лечение. Выступления певцов и музыкантов поддерживают людей, проходящих лечение в борьбе с болезнью. Эмоциональный настрой много значит в онкобольнице», – заметила Ольга Павлова в беседе с журналистом «Татар-информа».

Общественница выразила уверенность, что государство много делает для профилактики онкологических заболеваний. По ее словам, Президент России Владимир Путин внимательно относится к этой проблеме. Серьезно помогают своевременному выявлению заболевания ранние скрининги.

«В России более 16 млн человек находятся на онкологическом учете, ежегодно преждевременно умирают около 300 тыс. Врачебное сообщество отмечает неутешительный рост числа онкозаболеваний. Причины этого до конца не ясны, но психологическое состояние может влиять на развитие и течение рака. Позитивный настрой и работа с психологами улучшают эффективность лечения и помогают пациенту контролировать болезнь. [Есть] немало счастливых историй победы над онкологией, где людям помогали искусство, музыка и спорт», – подчеркнула Ольга Павлова.