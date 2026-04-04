Ольга Павлова: Помогать землякам – наша святая обязанность
Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Ольга Павлова получила благодарственное письмо от командира 13‑го гвардейского танкового полка Героя России гвардии подполковника Ивана Додосова. В нем выражена признательность за оказанную гуманитарную помощь и активную гражданскую позицию в поддержке военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции.
«Безусловно, было приятно получить это письмо, хотя правда не в благодарности – важнее знать, что оказываемая нами помощь необходима и своевременна», – подчеркнула Павлова. «Мы помогаем всем, кто к нам обращается, но акцент делаем на подразделениях, которыми командуют выпускники наших военных училищ, земляках – это наша святая обязанность», – добавила она.
Она также отметила, что лично поддерживает в том числе и военных врачей, поскольку ее брат является военным медиком.
В числе тех, кому оказывается помощь, – Айнур Сафиуллин, один из самых молодых Героев России. Министерство земельных и имущественных отношений РТ под руководством Фаниля Аглиуллина оказывает помощь Раилю Габдрахманову. Все участники поддержки – выпускники программы «Время героев».
Ольга Павлова сообщила, что знакома с родителями многих Героев России. Эти личные контакты вдохновили команду на создание фильмов для школьников о подвигах их земляков. При подготовке материалов отмечено, что современные молодые люди часто повторяют подвиги своих дедов и прадедов – героев Великой Отечественной войны.
«К 6 мая мы готовим военизированную эстафету "Кубок победы", в которой примут участие школы, которые носят имена героев, и кадетские корпуса», – поделилась Павлова.
Среди планируемых инициатив – акция «Книги фронту», которая предполагает передачу участникам операции книг о маршалах и героях Великой Отечественной войны, и проект «Спорт на передовой», направленный на организацию спортивных занятий для военнослужащих после боевой службы.
В рамках системной работы по поддержке фронта команда отправляет гуманитарные грузы, оказывает правовую помощь, защищает права участников СВО и членов их семей. По словам Павловой, военнослужащие часто пишут о потребностях, и помощь формируется с учетом этих запросов.
К участию в помощи фронту привлекают и молодое поколение: школьники пишут письма, а к праздникам готовят подарки своими руками – например, новогодние елочки, которые бойцы ставили даже в танках.
