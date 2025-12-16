Ольга Павлова получила награду за вклад в возрождение спорта в исторических регионах РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках ежегодной республиканской премии Татарстана «Спортсмен года 2025» члену Общественной палаты РФ, Заслуженному тренеру России, послу ГТО, руководителю проекта «Спортивный гумконвой» Ольге Павловой была вручена награда «Крылья нового взлета» в специальной номинации за самоотверженное служение делу возрождения спорта в исторических регионах.

«У нас очень много планов, и я думаю, что все эти планы реализуются в следующем году. Вместе мы – огромная сила. Итог пройденных этапов также получился очень внушительным. С 2023 года общими усилиями в исторических регионах возрождены спортивные школы. Проводятся соревнования по различным видам спорта. Вручено 386 знаков ГТО. Регионам передан спортинвентарь на 30 млн рублей, собранных участниками «Спортивного гумконвоя». Особое внимание уделяется детям-сиротам защитников Донбасса», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

По ее словам, в Донбассе регулярно ведется активная работа по возрождению спорта. Открыт центр тестирования ГТО, ремонтируются и экипируются спортивные залы в общеобразовательных школах, передаются спортивный инвентарь и транспорт.

Луганскому кадетскому корпусу Следственного комитета Российской Федерации передали экипировку для занятия борьбой и различными единоборствами, а также комплекты формы для занятий волейболом, баскетболом, футболом, мячи, воланчики, сетки, ракетки, легкоатлетический инвентарь, а также столы для занятий армспортом и настольным теннисом.

«При поддержке Правительства РТ проведено 12 мероприятий, включая спортивные смены по баскетболу и бадминтону. Это и сдача нормативов ГТО в Запорожской области и Луганской Народной Республике, подготовка судейского корпуса и переподготовка инструкторов ЛНР по судейству ГТО. Кроме того, были переданы знамена ГТО Лисичанску и Рубежному», – отметила Ольга Павлова.