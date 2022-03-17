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Спорт
17 марта 2022  18:20
Дмитрий Киселев

Ольга Павлова: Получается, что девиз FIDE «Мы — одна семья» фальшив

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Ольга Павлова: Получается, что девиз FIDE «Мы — одна семья» фальшив
Фото: Федерация синхронного плавания РТ

Совет Международной федерации шахмат (FIDE) принял решение временно отстранить сборные России и Белоруссии от соревнований. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, комментируя новость, напомнила, что девиз FIDE «Gens Una Sumus», что значит «Мы — одна семья», и в новом контексте событий звучит фальшиво.

«Международная Федерация шахмат преподносила, что базируется на принципах равных прав его членов, исключая любые дискриминации. Но своим заявлением она разрушила свои же постулаты. Просто напомню, что девиз FIDE „Gens Una Sumus“, что значит „Мы — одна семья“, но в новом контексте событий он звучит фальшиво», — считает Ольга Павлова.

По ее мнению, шахматы для России — это народный вид спорта, который любят от мала до велика. Во времена СССР играли в каждом дворе, на каждой лавочке. Играли даже в космосе. И сегодня преданность россиян этой игре не стала меньше. 

«Самое удручающее, что это решение принято организацией, которую возглавляет наш соотечественник. Он не гнушается публично выражать западным СМИ свое осуждение российской военной операции на Украине и считает, что российским и белорусским игрокам запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. Получается, что предают свои же», — заявила Ольга Павлова.

#шахматы #Ольга Павлова
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