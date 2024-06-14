Ольга Павлова: Покровская лично пригласила спортсменов КНДР на Игры БРИКС

Фото: пресс-служба Федерации синхронного плавания РФ

Сборная Северной Кореи по синхронному плаванию приехала на Спортивные игры стран БРИКС благодаря личной заинтересованности главного тренера сборной России Татьяны Покровской. Об этом журналисту «Татар-информа» рассказала заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.

«В разговоре со мной Татьяна Покровская поделилась, что ей очень жаль, что спортсмены Северной Кореи не приезжают в Россию и не выступают на наших турнирах. Хотя это очень сильная команда, которая использует в своих программах много подходов, близких школе российского синхронного плавания. И выразила желание пригласить спортсменов Северной Кореи в Россию», — пояснила Ольга Павлова

Кроме того, в ходе беседы тренер заметила, что у нее была информация: орловский рысаков, на которых в торжественных случаях ездят северокорейские генералы, выращивает и поставляет Новошешминский племенной конный завод.

«Я обратилась к руководителю завода, Николаю Скокову, чтобы он передал предложение Татьяны Покровской руководству Северной Кореи. Наша народная дипломатия сработала. Через какое-то время советник-посланник посольства КНДР в России Пак Сен Гын попросил Министерство спорта РФ и Федерацию синхронного плавания России написать официальные письма на имя руководства Северной Кореи», — отметила собеседница агентства.

В итоге сборная Северной Кореи приехала к Татьяне Покровской для тренировок на российскую базу „Озеро Круглое“. Кстати, тренировки под руководством Покровской были одним из условий приезда корейской команды в Россию. И в итоге команда выступила на Играх БРИКС», — добавила Ольга Павлова.