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Ольга Павлова: Покровская лично пригласила спортсменов КНДР на Игры БРИКС
Сборная Северной Кореи по синхронному плаванию приехала на Спортивные игры стран БРИКС благодаря личной заинтересованности главного тренера сборной России Татьяны Покровской. Об этом журналисту «Татар-информа» рассказала заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.
«В разговоре со мной Татьяна Покровская поделилась, что ей очень жаль, что спортсмены Северной Кореи не приезжают в Россию и не выступают на наших турнирах. Хотя это очень сильная команда, которая использует в своих программах много подходов, близких школе российского синхронного плавания. И выразила желание пригласить спортсменов Северной Кореи в Россию», — пояснила Ольга Павлова
Кроме того, в ходе беседы тренер заметила, что у нее была информация: орловский рысаков, на которых в торжественных случаях ездят северокорейские генералы, выращивает и поставляет Новошешминский племенной конный завод.
«Я обратилась к руководителю завода, Николаю Скокову, чтобы он передал предложение Татьяны Покровской руководству Северной Кореи. Наша народная дипломатия сработала. Через какое-то время советник-посланник посольства КНДР в России Пак Сен Гын попросил Министерство спорта РФ и Федерацию синхронного плавания России написать официальные письма на имя руководства Северной Кореи», — отметила собеседница агентства.
В итоге сборная Северной Кореи приехала к Татьяне Покровской для тренировок на российскую базу „Озеро Круглое“. Кстати, тренировки под руководством Покровской были одним из условий приезда корейской команды в Россию. И в итоге команда выступила на Играх БРИКС», — добавила Ольга Павлова.
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