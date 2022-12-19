Ольга Павлова: «Подвиги героев нашего Отечества служат ориентиром молодому поколению»

В казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева состоялась церемония награждения лауреатов общественной премии «Герои нашего времени». Инициатором ежегодно выступают региональное отделение партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия».

В этом году победителей определяли в четырех номинациях: «Юный Герой», «Герой нашего времени», «Участник гуманитарных миссий» и «Гуманитарный штаб». Участие в награждении приняла член регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Павлова.

«Я благодарю "Молодую гвардию" за это мероприятие, которое стало уже брендом Татарстана. Подвиги и судьбы героев нашего Отечества, безусловно, служат моральными ориентирами подрастающему поколению. Делают их психологически и нравственно сильнее. Глубокое понимание патриотических ценностей молодым поколением является важным приоритетом в противостоянии за право сохранить свои традиции и историческое наследие России», — отметила в приветственном слове Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что коллективный Запад ведет агрессивную информационную пропаганду, стараясь завоевать головы и сердца молодых россиян.

«Деморализованные люди — это все равно что безоружная армия. Поэтому наше правительство и гражданское общество сегодня хорошо понимает ценность и значение патриотического воспитания, и оно становится важнейшей задачей нашего государства», — уверена Ольга Павлова.

Проект «Герои нашего времени» реализуется в Республике Татарстан с 2013 года. На сегодняшний день он проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии».