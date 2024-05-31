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Павлова подготовит детей из ЛНР к сдаче нормативов ГТО в Крыму
Молодежный центр «Сәләт-Ак Барс» в Крыму открыл летний сезон профильной сменой для одаренных детей из ЛНР. 225 школьников из подшефных Татарстану городов Лисичанка и Рубежного, вместе с 24 педагогами прибыли в лагерь на побережье Черного моря.
В рамках оздоровительной смены также стартует второй Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Дети смогут познакомиться с нормативами комплекса ГТО и пройти испытания. Готовить подростков к сдаче нормативов будет и заслуженный тренер России, член общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.
«Еще в феврале первая группа детей из Лисичанска и Рубежного попробовали свои силы в сдаче комплекса ГТО. Многие успешно сдали нормативы. Работа в этом направлении продолжается. В этой смене снова будем готовить ребят к сдаче норм ГТО. Те дети, у кого уже есть золотые, серебряные и бронзовые знаки будут помогать нашим инструкторам и судьям в организации и проведении тренировочных мероприятий и в сдаче самого комплекса. И по итогам получат сертификаты инструкторов ГТО», – поделилась с журналистом «Татар-информа» Павлова.
Смена организована при поддержке правительства РТ. На официальном открытии также были подняты госфлаги России, Татарстана и Крыма.
«Многие из детей впервые увидели море. У детей была и культурная программа. Они посетили Форосский парк. Конечно, у них очень много эмоций. В августе планируется провести еще одну смену», — рассказала Павлова.
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