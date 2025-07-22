Ольга Павлова поделилась опытом реализации программы «Батырлар» в парламенте Чечни

Фото: пресс-служба Парламента Чеченской Республики

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова рассказала о реализации программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана» на круглом столе «Актуальные вопросы реализации законодательных мер в сферах пенсионного и социального обеспечения граждан, а также социальной поддержки участников СВО и членов их семей (региональный аспект)», который прошел в Парламенте Чеченской Республики.

«Программа позволяет раскрыть управленческий потенциал и использовать лидерские качества участников СВО для работы на госслужбе. Она успешно реализуется в Татарстане», – поделилась опытом РТ с чеченскими парламентариями Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Парламента Чеченской Республики

Кроме того, общественница отметила в своем выступлении, что Татарстан стал федеральной площадкой для проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», ориентированного на участников специальной военной операции. Соревнования пройдут по 15 компетенциям.

Создается также дорожная карта системы реабилитации участников специальной военной операции и детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата через занятия спортом. Примером является Кубок Раиса Татарстана среди участников спецоперации.

«Нужно пропагандировать адаптивные виды спорта, готовить мотивационные видеоролики, проводить встречи с паралимпийскими чемпионами и героями СВО. Это мотивация, и она очень важна. Люди должны видеть спортивные достижения спортсменов с такими же ограниченными возможностями здоровья, как и у них, а также успешную реализацию себя в профессиональной деятельности. Это повышает их самооценку, помогает осознать себя полезным членом общества и, несомненно, способствует их скорейшей реабилитации и адаптации», – высказала мнение Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Парламента Чеченской Республики

«Благотворительность в крови у народов Татарстана. Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев много делает для сохранения духовности и сохранения через структуры ЮНЕСКО исторических памятников. Раис Татарстана Рустам Минниханов поддерживает множество благотворительных проектов в разных областях», – резюмировала Ольга Павлова.

В завершение своего выступления она поблагодарила президента Общественного фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырову за большую поддержку ее фондом бойцов спецоперации и членов их семей.