Ольга Павлова поддержала проведение футбольного турнира среди сельских поселений РТ

Депутат Государственной Думы РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова приняла участие в проведении футбольного турнира среди сельских поселений Татарстана.

Парламентарий рассказала, что президент Футбольной лиги сельских поселений Евгений Тихонов прислал заявку на портал «Мой депутат» с просьбой помочь в организации турнира среди сельских поселений во время ее дежурства на портале.

«Мне идея очень понравилась. Мы созвонились. Я спросила, чем помочь. И в итоге этот турнир состоялся», — пояснила Ольга Павлова.

Футбольный турнир среди сельских поселений прошел 12 сентября в селе Чувашская Чебоксарка. Состязания объединили команды Аксубаевского, Алексеевского, Нурлатского, Новошешминского и Черемшанского районов Татарстана.

«Соревнования проводятся впервые, и в планах — вывести их на республиканский уровень. Участвовать имеют право только футбольные команды из сел. Города и районные центры не участвуют», — объяснила концепцию турнира Павлова.

По мнению парламентария, эта история еще раз доказывает, что портал «Мой депутат» востребован. «Портал реально работает. Люди обратились и получили не только обратную связь, но и реальную поддержку в хорошем начинании. Я думаю, и в дальнейшем мы продолжим наше сотрудничество», — отметила Ольга Павлова.