Ольга Павлова поддержала открытое письмо Комиссии спортсменов ОКР к Томасу Баху

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России, которую возглавляет двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, обратилась с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором указала на нежелание исполкома МОК замечать актов военной агрессии при участии украинских властей против мирных граждан Донецкой и Луганской республик. В письме упоминается и последний случай, когда в результате взрыва ракеты вооруженных сил Украины в жилом квартале города Донецка были убиты десятки мирных граждан.

Комиссия призвала, оставив политический аспект, развивать международное спортивное движение для объединения стран, народов и соблюдать равные права всех спортсменов независимо от их национальной принадлежности. Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова поддержала данное письмо, и выразила надежду что руководство МОК не допустит раскола в олимпийском движении.

«Полностью поддерживаю обращение к Томасу Баху комиссии спортсменов ОКР. Полностью разделяю их боль и настороженность сегодняшней ситуацией, которая происходит в Донецке и Донбассе. Мы не понаслышке знаем об этой ситуации, уже в течении многих лет в Республике Татарстан отдыхают и тренируются дети Донбасса, у которых нет возможности тренироваться дома, из-за той тяжелейшей ситуации которая сегодня там сложилась», – подчеркнула Ольга Павлова.

Также она высказала мнение, что руководство МОК не может однобоко и политизировано смотреть на эту ситуацию. Представители Исполкома Международного олимпийского комитета, после того как будут подписаны мирные соглашения, должны посетить эту территорию и лично убедиться в том, что там происходит. МОК должен не просто отстранять российских спортсменов по каким-то формальным, надуманным причинам. И не просто говорить о том, что произошло нарушение Олимпийского перемирия, которое нарушается там уже восемь лет, а наоборот, включить данные регионы в свои программы, в частности программу по развитию детского спорта, для того чтобы помочь юным спортсменам, сегодня вернуться на международную арену. Дать шанс достойно жить и развиваться.

«МОК не должен допустить раскола международного олимпийского движения и раскола общества по национальным признакам, который мы сейчас наблюдаем. В СМИ и социальных сетях мы видим недопустимые выпады и нападки в сторону заслуженных спортсменов, многократных олимпийских чемпионов, которые являются легендами спорта и послами мира. Основа олимпийской хартии – это объединяющая идея олимпийского движения. Это самые сильные принципы, которые оставались неизменными веками. Нельзя допустить чтобы они исчезли в угоду политике», –считает Ольга Павлова.