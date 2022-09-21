Ольга Павлова: Массовый спорт и нормы ГТО – это подготовка населения к защите страны

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова поддержала идею президента Федерации триатлона России Ксении Шойгу о создание агентства по массовому спорту в России.

«Создание такого агентства напрямую связано с поручениями Президента России Владимира Путина о развитии российского массового спорта. В этом направлении уже работает большое количество национальных проектов, направленных на то, чтобы спорт стал стилем и нормой жизни россиян. Задачи массового спорта конечно отличаются от целей спорта высших достижений. Не нужно забывать, что массовый спорт и нормы ГТО — это еще и подготовка населения к защите своей страны. Кроме того, в любительском спорте сейчас происходит развитие новых, высокотехнологичных видов спорта, таких как дрон-рейсинг. А спортсмены, умеющие работать с беспилотными системами, это по сути уже готовые кадры для той же беспилотной военной авиации. Создание профильного агентства даст новый толчок развития массового спорта», — подчеркнула Ольга Павлова.

Вместе с тем, она отметила, что ни в какое случае нельзя забывать и о спорте высших достижений.

«Нужно параллельно работать как в направлении усиления социальных гарантий, трудовых прав и льгот для ведущих тренеров и спортсменов, так и в области развития массового спорта. Нам очень важно в это непростое время сохранить золотой спортивный запас страны», — уверена Ольга Павлова.