Ольга Павлова подала документы для участия в предварительном голосовании

Фото: пресс-служба "Единой России"

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России, региональный координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Моя карьера с «Единой Россией» Ольга Павлова подала документы на участие в предварительном голосовании.

Как заявила позже спикер, улучшение качества жизни татарстанцев является главной задачей на сегодняшний день. Она также считает, что в это непростое время татарстанцы должны еще больше сплотиться вокруг Раиса республики Рустама Минниханова и действовать сообща.

«В приоритете – защита социальных гарантий, поддержка спорта и развитие здорового образа жизни, помощь ветеранам спецоперации и их семьям, сохранение культурных и семейных традиций, развитие образования и, конечно, создание условий для реализации потенциала старшего поколения», - добавила Павлова, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

Еще она отметила, что сегодня каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. По ее словам, народная программа - важная инициатива, благодаря которой люди могут участвовать в управлении страной. Документ позволяет учитывать мнение и нужды граждан при разработке стратегических проектов.

«Все направления, обозначенные в народной программе «Единой России», важны для жителей страны. Она продолжит качественно развиваться, национальные проекты будут «донастроены». Часть задач уже решена, но многое еще только предстоит сделать. Народная программа - это масштабный ответ на запросы людей, которые продиктованы реальностью и самой жизнью», - говорит спикер.

Напомним, подать заявку от кандидатов на предварительное голосование «Единой России» можно до 8 мая. Татарстанцы должны будут выбрать новый состав Госсовета РТ. Как рассказала председатель оргкомитета Татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина, в республике интерес к процедуре повышенный. В общей сложности подали 311 заявок, зарегистрировали 238 кандидатов.

«Мы продолжим очно принимать документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» 2, 3, 6, 7 и 8 мая по адресу Казань, ул. Горького, д. №9 с 9:00 до 18:00. Также документы могут принести те, кто уже заявился в электронном формате. Исключение составляют участники СВО, для которых процедура подачи документов упрощена. Им достаточно подать документы в электронном виде», - уточнила Маврина.

Она еще добавила, что 13 мая утверждят список кандидатов-участников, который ляжет в основу электронного бюллетеня для предварительного голосования «Единой России».

«В этот список не войдут кандидаты, которые до 8 мая не предъявят справку об отсутствии судимости, а также те, кто не разместит 2 видеоролика с своем личном кабинете на сайте PG.ER.RU. При этом участникам СВО видеоконтент размещать не обязательно, они освобождены от этого требования», - напомнила Лилия Маврина.

Добавим, что, со слов Мавриной, с 15 апреля началась регистрация избирателей на сайте PG.ER.RU. В электронном голосовании могут принять участие все желающие жители Татарстана, выбрав кандидата, которому они доверяют».

Отмечается, что в Татарстане по состоянию на 25 апреля зарегистрировались свыше 58 тыс. избирателей.