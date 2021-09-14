Павлова: платных занятий спортом в секциях без договоров с родителями быть не должно

Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова провела встречу с трудовым коллективом одной из крупных торговых сетей Татарстана, рассказав о федеральных проектах, благодаря которым развивается детский и массовый спорт. Коллектив очень заинтересовал новый закон о налоговом вычете на занятия спортом. Об этом сообщила парламентарий корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Возникли вопросы, как быть со спортивными организациями, которые оказывают платные услуги, но не оформляют договоры с родителями. Таких ситуаций вообще быть не должно, обязательно предметно изучу конкретные обращения по этому поводу», — сказала Павлова.

Депутат Госдумы РФ отметила, что этот вопрос, в первую очередь касается безопасности детей. Родители должны знать, кто тренирует ребят, кто отвечает за их здоровье и безопасность, пока они занимаются в секции.

«Отмечу, что сегодня в республике отрасль физкультуры и спорта сильно переходит в „цифру“. На сайте республиканского ведомства можно узнать, в какую секцию записать ребенка. Проверить, аккредитована ли та или иная спортивная школа. Также запущены телеграм-боты, которые помогают найти нужные секции для занятий спортом», — пояснила Павлова.

Ольга Павлова является заслуженным тренером РФ по легкой атлетике, вице-президентом Федерации синхронного плавания России. Она депутат Госдумы РФ VII созыва, входит во фракцию «Единая Россия», является членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.