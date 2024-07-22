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Татарстан планирует открыть детскую спортивную школу в Лисичанске осенью
При отсутствии форс-мажоров завершить ремонт и вновь открыть детскую спортивную школу в Лисичанске планируют уже ближайшей осенью. Об этом «Татар-информу» сообщила координатор федерального проекта «Детский спорт» в Татарстане, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.
«Это одна из старейших школ в городе. Мы ведем большую работу по ее восстановлению. Опорными видами спорта там всегда были спортивная гимнастика, бокс и легкая атлетика. Осенью строители обещают закончить работы, но заранее загадывать ничего не будем, ожидать можно чего угодно», – поделилась собеседник.
Павлова рассказала, что ранее снаряды ВСУ попали в крышу здания, в результате обстрела большая часть школы была разрушена. Затем восстановлением занялся Татарстан.
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