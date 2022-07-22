Ольга Павлова: Письмо фехтовальщиков России к Томасу Баху ставит его перед выбором

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Федерация фехтования России направила письмо главе Международного Олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой вернуть российского миллиардера Алишера Усманова на должность президента Международной федерации фехтования.

Бизнесмен возглавлял федерацию с 2008 года и сложил с себя полномочия из-за введенных против него санкций в марте этого года. На данный момент обращение подписали представители более 100 стран.

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова уверена, что международный авторитет Усманова и это письмо ставит Томаса Баха перед сложным выбором.

«Мировое фехтовальное сообщество показывает на сегодняшний день редкую сплоченность. Именно так, а не по-другому должна развиваться ситуация в настоящем, а не политизированном спорте. Авторитет российского руководителя, который много лет возглавлял Международную федерацию фехтования, остался очень высоким, несмотря на все усилия США и Запада. И число 100 — это не окончательное количество представителей стран, готовых подписать письмо с просьбой вернуть на должность человека, который много лет стоял у руля мирового фехтования и вел огромную работу по реструктуризации и обновлению этого вида спорта», — заявила Ольга Павлова.

Кроме того, тренер отметила, что не хотела бы сейчас оказаться на месте главы МОК. По ее мнению, с этим письмом к нему не просто обращаются представители различных стран, к нему обращается его спортивная семья.

«Томас Бах — фехтовальщик. Международное сообщество фехтовальщиков много лет назад рекомендовало его на пост президента МОК. И теперь перед ним очень сложный выбор: фехтовальщик он или политизированный чиновник. Мне видится, что именно таким, как Алишер Усманов, должен быть глава Международного олимпийского комитета. Может, уже настало время поменять одного фехтовальщика на другого. К тому же никто из представителей России еще не занимал этот пост», — заключила Ольга Павлова.