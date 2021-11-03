Ольга Павлова: Пилотный проект «Всеобуч по плаванию» успешно зарекомендовал себя

Член рабочей группы межведомственной комиссии Минспорта по проекту «Плавание для всех», региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Ольга Павлова обсудила с президентом Всероссийской федерации плавания перспективы развития проекта «Всеобуч по плаванию». Об этом сообщает пресс-служба Ольги Павловой.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Этот проект запускался пилотом в ряде регионов, конечно, и в Республике Татарстан. Его цель — научить всех учащихся школ базовому жизнеобеспечивающему навыку — умению плавать. Это будет способствовать увеличению уровня физической активности, а также профилактике несчастных случаев на воде», — рассказала общественно-политический деятель.

Она подчеркнула, что плавание — жизненно важный навык и эффективный способ сохранения здоровья. В Татарстане активно реализуется федеральный проект «Детский спорт», создана уникальная спортивная инфраструктура, в том числе сегодня работают 249 бассейнов.

«„Всеобуч по плаванию“ включает в себя и направление по работе с детьми с различными отклонениями в здоровье. Это реабилитация с помощью занятий плаванием, мастер-классы, встречи с известными спортсменами, творческие конкурсы, посещение с родителями крупных международных соревнований», — напомнила Ольга Павлова.

Она отметила, что пилотный проект успешно зарекомендовал себя, поэтому Президентом России Владимиром Путиным дано поручение к июню 2022 года утвердить межведомственную программу по всеобщему обучению детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку.