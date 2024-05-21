Ольга Павлова передаст Знамя Победы татарстанцам — участникам спецоперации

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ

Член Общественной палаты Татарстана, заслуженный тренер России Ольга Павлова передаст участникам специальной военной операции (СВО) копию Знамени Победы, на которой написал свои пожелания ветеран Великой Отечественной войны Александр Малов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Послание будет передано бойцам батальона «Казань», в котором служат воспитанники Казанского танкового училища под руководством комбата, с позывным «Казань», уроженца Лаишевского района республики. Встреча с ветераном состоялась благодаря поддержке депутата Государственного Совета РТ и председателя Федерации профсоюзов РТ Елены Кузьмичевой.

«Мне с передовой позвонил военкор Дмитрий Макаренко. Он сообщил, что они находятся на фронтовой линии вместе с батальоном „Казань“, в составе которого выпускники Казанского танкового училища. Мы знали историю Александра Малова. Он танкист, воевал на Украине, дошел до Берлина. И возникла идея передать ребятам флаги Республики Татарстан и Российской Федерации. Бойцы сказали, что если знамя подпишет ветеран, это еще больше будет мотивировать их <...>. Мы решили передать ребятам копию Знамени Победы со словами поддержки от нашего ветерана», — пояснила Ольга Павлова.

Помимо копии Знамени Победы, военным передадут книги Александра Малова, подписанные им. «Уверена, ребята почувствуют наше участие и единение с ними», — заметила член Общественной палаты РТ.

«Дорогие земляки, выпускники Казанского танкового училища. То, что вы сегодня делаете, должны были доделать мы - предшествующее поколение. Мы были уверены, что справились со своей задачей. Оказалось, что нет! Корни зла остались. Вы всерьез взялись за эту проблему. Вы должны выполнить свой долг и довести СВО до победного конца, чтобы нацизм и фашизм больше никогда не подняли голову», — заявил Александр Малов, обращаясь к участникам спецоперации.

«Истребителям неофашистов Украины! Завершите недоделанное моим героическим и трагическим поколением! Бог в помощь Вам!» — написал он на знамени.

В завершение встречи фронтовику вручили подарки, отметили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Александр Михайлович Малов родился 2 октября 1926 года в деревне Старые Курбаши (ныне Кайбицкий район РТ) в крестьянской семье (он был четвертым из семи детей). Несмотря на возраст, ветеран полон сил. У него двое сыновей и дочь, шесть внуков и пока один правнук.



На фронт Малов попал в 1943-м году, в 17-летнем возрасте. Служил механиком-водителем бронетранспортера в 57-м отдельном танковом полку 3-й гвардейской танковой армии. Участвовал в шести крупных боевых операциях 1-го Украинского фронта, освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию, дошел до Берлина. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и другими.



После войны трудился в колхозе, где занимал руководящие должности. Многие годы посвятил журналистике, член Союза журналистов СССР с 1959 года. Научный работник. Под его руководством были разработаны рекомендации по организации производства и труда для таких предприятий, как «Татнефть», «Башнефть», «Удмуртнефть», «Куйбышевнефть», «Саратовнефтегаз» и «Мегионнефтегазгеология». Автор множества очерков, рассказов, фельетонов, повестей и более 30 научных работ. Один из создателей книги о Героях Советского Союза — уроженцах Татарстана.

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов РТ.