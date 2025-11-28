Ольга Павлова передала спортивный инвентарь Луганскому кадетскому корпусу

Фото: Федерация бадминтона РТ

Член Общественной палаты РФ, Советник Председателя ОГФСО Динамо РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова приняла участие в передаче спортивного инвентаря Луганскому кадетскому корпусу Следственного комитета Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки выездного Заседания координационного совета по поддержке участников СВО и их семей Общественной палаты России.

«Наше посещение кадетского корпуса Следственного комитета, где обучаются ребята со всего Донбасса, стало уже доброй традицией. Они с разной судьбой. Есть те, у которых погибли родители при исполнении служебного долга и на СВО. Но все они очень талантливые и мотивированные. Мы передали ребятам баскетбольную и волейбольную форму. Мячи для баскетбола и волейбола. А также ракетки, сетки и воланы для занятия бадминтоном», – поделилась Ольга Павлова с журналистом «Татар-информа».

Также в рамках мероприятия прошел мастер-класс по бадминтону, который провел мастер спорта и представитель Федерации Бадминтона Республики Татарстан Павел Фомин. Он рассказал кадетам об истории и основах олимпийского вида спорта – бадминтона, после чего ребята смогли лично попробовать различные приемы игры.

«Бадминтон сегодня включен в школьную программу. Очень мобильный вид спорта, способный улучшить рефлексы игрока и повысить скорость его реакций. Уверена, что наша встреча с ребятами и руководством корпуса не последняя. Будем помогать им и дальше развивать различные виды спорта. Мы очень бы хотели, чтобы совместными усилиями наши подшефные смогли достойно выступать на Спартакиаде кадетских корпусов Следственного комитета России. Большую благодарность за поддержку хочется сказать руководству спортивных татарстанских федераций волейбола, баскетбола и бадминтона. А также председателю региональной общественной организации «Готов к труду и обороне» РТ Эдуарду Иванову», – отметила Ольга Павлова.