Ольга Павлова перечислила пути решения проблемы возможного оттока спортсменов из РФ

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В Олимпийском комитете России прошло заседание Российского союза спортсменов под председательством советника главы ОКР по работе с общероссийскими спортивными организациями Давида Мусульбеса. На заседании обсуждалось, как предотвратить отток молодых спортсменов в сборные других стран в условиях международной изоляции российского спорта. Свою точку зрения на эту проблему высказала заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«В принятии подобного решения спортсменом нельзя недооценивать роль тренеров. Российские тренеры — самые грамотные и умеющие найти нужный подход к спортсменам. Многолетнее лидерство россиян во многих видах спорта это только подтверждает. А спортсмен в конечном счете всегда идет к сильному тренеру», — убеждена Ольга Павлова

По мнению Павловой, руководство ОКР и Министерства спорта РФ делает всё для исправления ситуации с международными стартами. Большое количество российских соревнований получат статус открытых с международным присутствием. Сейчас под это корректируется регламент положения соревнований и нормативы присвоения звания «Мастер спорта международного класса». Таким образом, спортсмены фактически ничего не потеряют с этой точки зрения, уверена она.

Кроме того, вице-президент Федерации синхронного плавания упомянула еще два ключевых момента, которые могут помочь в решении проблемы вероятного оттока спортсменов за пределы РФ. Это увеличение социальных гарантий, стипендий и выплат спортсменам и более пристальное внимание СМИ к спортивной тематике, включая телетрансляции турниров.

«При реализации такого комплексного подхода я не вижу смысла нашим топовым спортсменам начинать выступать за команды других стран, лишь бы попасть на те или иные турниры. Можно немного потерпеть, и я просто уверена, что международное спортивное движение просто не сможет без российских спортсменов», — сказала Ольга Павлова

Развивая дальше эту мысль, спикер добавила, что мировое спортивное сообщество не сможет без России еще и потому, что проведение соревнований — это серьезный комплекс мероприятий, который не каждой стране под силу.

«Подготовка турнира включает в себя безопасность, логистику, финансирование и многое другое. И уже сегодня видно, что после того, как международные турниры были отозваны с территории России, поиск хозяев турниров затянулся. Многие страны просто не могут принять соревнования такого уровня. Элементарно не хватает денег, ресурсов, высококлассных спортивных объектов», — резюмировала Ольга Павлова.