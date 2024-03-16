Ольга Павлова: Патриотизм и желание голосующих на выборах на Донбассе - пример нам всем

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ, координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» и «Моя карьера с «Единой Россией» Ольга Павлова проголосовала на выборах Президента РФ в Казани.

«Для меня участие в выборах президента России – это не только личная сопричастность, но и шаг в будущее. Несмотря на ежедневные провокации, в том числе и вооруженные, которые только усилились в дни выборов, особенно в приграничных районах – народ России остается сплоченным и твердым. Готовым выразить свою гражданскую позицию. Радует, что в Татарстане, впрочем как и всегда, высокая активность на участках. Жители республики ответственно подходят к своему гражданскому долгу», – поделилась после голосования спикер с журналистом «Татар-Информа».

Она также отметила, что в выборах главы государства участвуют даже участники спецоперации.

«Я недавно была в подшефных Татарстану городах ЛНР и видела с каким энтузиазмом голосуют раненые бойцы СВО, врачи и медицинский персонал в госпиталях. Их патриотизм и желание принимать участие выборе будущего своей страны может служить для нас, для всех примером. Люди на Донбассе в тяжелейших условиях, идут на избирательные участки выражая свою готовность защитить и подтвердить свой выбор и те преобразования которые они получили, воссоединившись с Россией», – сказала Павлова.

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).