Ольга Павлова: Патриотизм должен стать в центре основной национальной идеи России

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России и координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова на заседании экспертного клуба «Волга» высказала мнение, что в центре основной национальной идеи России должен стать патриотизм.

«Патриотизм в данной мировой ситуации должен стать в центре основной национальной идеи России современного российского общества. Президент России Владимир Путин, на своей пресс-конференции еще в 2019 году отметил, что патриотизм должен стать основной национальной идеей. На нем должны строиться все политические, духовные, культурные и экономические направления жизни российского общества. И введенные поправки к Конституции в 2020 году о территориальной целостности, патриотическом воспитании и защите исторической правды были одними из ключевых», - считает Ольга Павлова.

Она отметила, что сильное государство, его суверенитет, семейные традиции должны стать непреходящими ценностями нашего общества.

«Сегодня Россия стоит перед жёстким выбором: быть российскому миру или не быть. Вернуть ситуацию назад к началу 2022 года уже не получится. Мы уже вступили в битву с Западом за российский культурный код. Уважение к памяти защитников Отечества, человеку труда, Ответственное отношение к наследию предков и культуре народов нашей многонациональной страны все это как раз и входит в понятие –российский культурный код. Российский код, в отличие от западного работает по-другому. В тяжелые времена, именно он, на генетическом уровне заставляет народ сплачиваться вокруг своего лидера», - подчеркнула Ольга Павлова.

Также она заявила, что необходимо выработать четкий алгоритм поддержки патриотизма в России. Вроде и много инициатив, направленных на патриотическое воспитание молодежи, но четкой единой системы, к сожалению, нет.