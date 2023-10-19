Ольга Павлова: Парады физкультурников это прежде всего - преемственность поколений

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России Ольга Павлова полностью поддержала слова Президента России Владимира Путина на форуме «Россия - спортивная держава» о том, что спорт для России - безусловный государственный приоритет.

«В России любят и понимают спорт. Сейчас в России занимается спортом большая часть населения страны, а к 2030 году будут заниматься около 70% населения страны – это более 93 миллионов человек. Мы стояли у истоков Олимпийского движения и проводили самые лучшие и объективные Олимпийские игры, и Универсиады» – подчеркнула Ольга Павлова.

Так же она отметила, что парады физкультурников, о необходимости возрождения которых, так же заявил Президент России – это часть истории нашей страны и преемственность поколений.

Молодое советское государство, сразу сделало приоритетом подготовку населения для службы в Вооруженных Силах, вспомнила Павлова. Она также отметила, что с 1939 года парады физкультурников уже проходят на регулярной основе и становятся визитной карточной Советского Союза.

«Это была пропаганда и здорового образа жизни и готовности в любой момент встать на защиту своего отечества. И именно спортивные роты, одними из первых, встретили врага в 1941 году», – заявила Павлова.

Также она напомнила, что 2024 год объявлен Президентом России, годом спорта.

«Это наш ответ чиновникам МОК, которые считают, что спорт – это не дело самых лучших и сильных, а доступная услуга в обмен на нужную политическую позицию и отказ от Родины. Россия этому противопоставит духовность, спортивные традиции, честность и открытость. Многие наши выдающиеся спортсмены писали своими победами олимпийскую историю. И представить эту историю без россиян невозможно» - считает Ольга Павлова.