Ольга Павлова: Отстранение гимнаста Ивана Куляка - это деградация системы правовых норм

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила о своем решении дисквалифицировать на год российского гимнаста Ивана Куляка за поддержку российских военных наклейкой Z на форме. Спортсмен вышел на награждение на Кубке мира, который проходил в Дохе с буквой Z на спортивной форме. Заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова высказала свою точку зрения на это решение и на ситуацию в мировом спортивном сообществе в целом.

«Спортивный мир и Олимпийское движение поменялись необратимо. И если кто-то надеется, что все вернется на круги своя, перед Россией извиняться и все будет как было – такого не произойдет. В этой ситуации многое зависит от нас. Если мы будем просто констатировать изменение мирового спортивного пространства, то придет время, и мы поймем, что оно развивается уже без нас. Этого допустить нельзя. Мы долго и плодотворно работали на благо всего спортивного содружества и не должны отдавать свое место в истории спорта. история еще даст оценку по хамски беспринципным действиям Международных спортивных федераций» - считает Ольга Павлова

По ее мнению, в сложившейся ситуации, произвол в решениях руководства международных федераций еще и сопровождается лояльным отношением к подобным выходкам спортивного арбитражного суда (CAS).

«Приходиться констатировать полное упразднение международного спортивного права. Работа этого правового института и раньше подвергалась критике, но то что твориться сегодня – это полная деградация всей системы правовых норм и основных принципов. У спортсмена не осталось никаких прав и способов защиты своей чести и достоинства. Он не может обжаловать, с положительным результатом, даже самые абсурдные решения, потому что, как показала практика, спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду большой политической ангажированности от западных функционеров отвергает любые здравые аргументы» - подчеркнула Ольга Павлова

Так же она отметила, что очень рада, что у спортивной молодежи, в времена сложных перемен, появляются такие кумиры, как Иван Куляк и Евгений Рылов. Молодые, дерзкие, умеющие говорить правду.

«Хочется им пожелать дальнейших побед. Их спортивная биография только начинается и то что они в непростых условиях, громко заявили свою жесткую позицию, говорит о них как о достойных гражданах нашей страны и продолжателях традиций российского спорта. А это прежде всего характер, честь и гордость за свою страну» резюмировала Ольга Павлова.