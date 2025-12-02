Ольга Павлова отметила важность поисковой и архивной работы на территориях Донбасса

Фото: Луганский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова в рамках рабочей поездки выездного Заседания координационного совета по поддержке участников СВО и их семей посетила Луганский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации.

Ольга Павлова обратила внимание на работу воспитанников кадетского корпуса, где с 2024 года действует поисковый отряд. Кадеты уже проводят архивные исследования, выявляют ошибки в исторических данных и формируют новые материалы о героизме земляков. Их исследовательская работа о дальневосточных рубежах принесла корпусу первое место в международном конкурсе «Герои Хасана на карте России».

Она также отметила важность подписанного в Луганске соглашения между Следственным комитетом и краеведческим музеем, которое позволит объединить усилия в изучении архивов и обследовании мест памяти.

«Я поддерживаю подход к этой теме премьер-министра Республики Татарстан Рината Садыкова, который подчеркивает необходимость гражданской ответственности и развития поискового движения. Донбасс – земля, политая кровью. Сегодня мы обязаны поднять имена тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто в ходе СВО шагнул в бессмертие. На данный момент полноценная работа на местах боев пока невозможна, но молодежь уже может начинать работать с архивами. Когда школьники сами видят документы, выезжают на места сражений, у них появляется чувство причастности к нашей великой истории. Эта память передается из поколения в поколение и позволяет сохранить историческую правду», – подчеркнула Ольга Павлова.