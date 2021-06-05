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Ру Тат
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5 июня 2021  15:51

Ольга Павлова открыла в Казани детский велосезон «Догони-ка!»

Ольга Павлова открыла в Казани детский велосезон «Догони-ка!»
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В Казани открылся детский велосезон «Догони-ка!». В церемонии приняла участие депутат Госдумы Ольга Павлова, курирующая в республике спортивные проекты партии «Единая Россия».

Она отметила, что на сегодня порог вхождения в велоспорт минимален, многие дети начинают заниматься им уже с двух лет.

«Для всех нас важно, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. Думаю, этот проект будет привлекать все больше сторонников, а мы будем ему помогать!», — сказала Павлова.

На сегодняшнем мероприятии были организованы гонки на толокарах среди детей от 2 до 5 лет, старты на беговелах среди детей от 3 до 6 лет, заезды на велосипедах для ребят от 5 до 18 лет. Отдельным заездом проводились гонки на велосипедах для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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