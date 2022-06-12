Ольга Павлова открыла инклюзивный фестиваль по конному спорту «Спорт без границ»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, Координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова приняла участие в открытии объединенного инклюзивного фестиваля по конному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями «Спорт без границ».

«Отрадно что череду праздничных мероприятий в честь Дня России открыл именно этот праздник инклюзивного спорта. России важен и нужен каждый ребенок вне зависимости от того какими возможностями здоровья он обладает. И благодаря таким проектам наше общество становиться более открытым, более зрелым, более милосердным», — отметила на открытии турнира Ольга Павлова.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Также она добавила, что у организаторов получился хороший проект, направленный на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и членов их семей.

«Это несомненно новое направление. Например,сегодня в фигурной выездке участвовали на пару со здоровыми детьми, дети с ограниченными возможностями. Шикарные костюмы и атмосфера праздника. Я первый раз видела такое гармоничное сочетание искусства, культуры, спорта и адаптивных методик. Уверена что в дальнейшем эта программа даст серьезные результаты», — подчеркнула Ольга Павлова.

В открытии также приняла участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Фестиваль «Спорт без границ» проводился в рамках проекта благотворительной общественной организации Республики Татарстан «Детям» — победителя конкурса Фонда Президентских грантов. Участниками соревнований стали 52 человека из 7 регионов России.

Турнир проводился по программам «Фигурная езда» и «Рабочая тропа», максимально приближенным к международным Специальным Олимпийским правилам.

Кроме спортивной программы зрителей и участников ждали развлекательные мастер-классы и творческие станции.