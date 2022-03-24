Ольга Павлова: От участия в Чемпионате мира по водным видам отказались все федерации

Фото: Министерство спорта РТ

Федерации водного поло России, прыжков в воду и синхронного плавания России уведомило бюро FINA об отказе российских спортсменов от участия на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, с таким заявлением выступил Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Ситуацию, сложившуюся вокруг Чемпионата мира, прокомментировала заслуженный тренер РФ, вице – президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Это консолидированная позиция всех федераций по водным видам спорта и это единственно верное решение в данной ситуации. При принятии такого решения была учтена безопасность спортсменов, которую никто не может им гарантировать и агрессивная политизированная риторика многих спортивных федераций, которая дает повод ожидать против россиян различных провокаций», – отметила Ольга Павлова.

Также она уточнила, что пока речь идет только о Чемпионате мира в Будапеште, а также подчеркнула, что параллельно с данным решением идет проработка организации международных турниров на территории РФ. По ее словам, проект таких соревнований уже готов и был презентован министру спорта России Олегу Матыцину. Соответствующие корректировки будут внесены в годовой календарный план спортивных мероприятий и в нормативные документы присвоения званий «Мастера спорта международного класса» и «Заслуженный тренер России».

«Россия всегда была честным, добросовестным и надежным партнером FINA. Мы совместно провели много брендовых турниров, но к сожалению, ситуация, которая сложилась на сегодняшний день вокруг российского спорта, не оставляет выбора для других вариантов решения», – резюмировала Ольга Павлова.