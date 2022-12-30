Ольга Павлова: «ООН в своей резолюции рекомендует вернуть спорту объединяющую миссию»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Спорт как фактор обеспечения устойчивого развития». Документ был принят всеми членами Генассамблеи. В нем утверждается, что спорт является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивого развития и поэтому необходимо расширять государственные комплексные программы сотрудничества в области спорта.

Комментируя резолюцию, заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова отметила желание ООН вернуть спорту объединяющую миссию.

«ООН обратила внимание на сегодняшнюю ситуацию в международном спорте и рекомендовала вернуть спорту объединяющую миссию. Хотела бы отметить большую роль российской делегации, которая участвовала в формировании этой резолюции. И ввела ряд поправок, которые в реалиях сегодняшнего дня звучат очень ярко и актуально. Это поддержка независимости и автономии спорта и признание неприятия дискриминации спортсменов по какому-либо признаку», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, тренер считает, что принятие такого масштабного документа вызвало воодушевление у многих спортсменов, тренеров и спортивных чиновников. По ее мнению, оно вселяет надежду что российские и белорусские спортсмены в ближайшее время будут возвращены на международную арену.

«Эта резолюция является самым ярким основополагающим документом, который определяет вектор спортивного образования и развитие массового спорта на ближайшие годы», — уверена Ольга Павлова.