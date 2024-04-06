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Ольга Павлова: ООН должна отстаивать идеологию Международного дня спорта
6 апреля весь мир отмечает Международный день спорта, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Говоря о мировом значении генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что спорт — это универсальный язык, объединяющий группы людей и наций, несмотря на существующие политические разногласия. Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова подчеркнула важность подобных инициатив руководства ООН.
«Можно только с большим уважением отнестись к подобным инициативам ООН. К сожалению, то, что сейчас делает МОК, очень далеко от тех целей, с которыми задумывался Международный день спорта. МОК и Международные спортивные организации сделали спорт не просто игрушкой политиканов, но и инструментом разжигания русофобии, сведения счетов и нечестной конкуренции и многих других грязных игр, включая всеобщий сговор против спортсменов России и Белоруссии. МОК сделал спорт страшно коммерциализированным, практически лишенным первоначальной олимпийской идеи объединения и равенства. Сегодня необходимо организациям ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ полноценно включиться в работу и на всех уровнях отстаивать те идеи, которыми первоначально руководствовалась Генеральная Ассамблея ООН, объявляя 6 апреля Международным днем спорта», — считает Ольга Павлова.
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