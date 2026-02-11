Ольга Павлова: «Оформить налоговый вычет на занятия спортом станет проще»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Перечень спортивных организаций, за использование услуг которых можно вернуть часть денег через налоговый вычет, должен вырасти в разы, а процедура возврата станет проще. Об этом сообщил на заседании рабочей группы профильного комитета Госдумы директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов.

Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Павлова, комментируя это заявление, отметила, что это ключевое нововведение в рамках реализации поручений Президента России, которые были даны на совете по спорту.

«Министерство спорта разослало для верификации в регионы перечень из более 53 тыс. компаний и предпринимателей. По плану ведомства не менее 10 тыс. сегодня должны пройти проверку. Для сравнения, в прошлом году список профильных организаций включал всего лишь 5868 наименований. Понятно, что налоговый вычет на занятия спортом сегодня является мерой, которая стимулирует людей заниматься физической культурой и спортом и напрямую влияет на их активное долголетние и здоровье. Очень позитивная история», – отметила Павлова.