Ольга Павлова оценила работы регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В Казани стартовал региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков, посвященных волонтерским миссиям. В работе жюри приняла участие общественно-политический деятель, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия», «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Наша Россия — это традиционно миролюбивая страна, которая готова протянуть руку помощи и поставить плечо поддержки любому народу. Нам очень важно, чтобы во всем мире знали о миротворческой и гуманистической миссии России. В этом конкурсе дети показали свою гражданскую позицию, в данном случае при помощи рисунков, в которые они вложили тепло своих сердец, свое отношение и к тем событиям, которые сегодня происходят в Луганске и на Донбассе, а также свое понимание патриотизма. То, что я сегодня видела, эскизы, наброски уже вызывает уважение и интерес», – поделилась после просмотра работ Ольга Павлова.

Также она отметила, что для нее кроме патриотической и воспитательной составляющей важно, чтобы дети проявили еще и свой художественный талант.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что невозможно развитие нашего региона без поддержки талантливой молодежи. Это будущее нашей страны, желаю всем участникам успеха и верю, что среди победителей на федеральном уровне будут и работы наших татарстанских ребят», – подчеркнула Павлова.

Конкурс пройдет в несколько этапов в двух возрастных группах 6–10 и 11–16 лет. Итоги будут подведены в Москве.