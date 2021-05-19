Ольга Павлова оценила решение предоставлять части призывников отсрочку без медосмотра

Государственная Дума в третьем чтении поддержала закон об отмене медицинского освидетельствования призывников, которые имеют отсрочку от военной службы, не связанную с состоянием здоровья. О сути новеллы рассказала одна из ее авторов — член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Сегодня каждый призывник должен пройти медицинское освидетельствование для определения его годности к военной службе по состоянию здоровья. Но практика показывает, что только часть молодых людей, признанных годными к военной службе, призывается на эту службу. Остальные имеют основания для отсрочки или освобождения от призыва по семейным обстоятельствам либо в связи с их обучением», — напомнила депутат Госдумы от Татарстана.

«Поскольку практический опыт говорит сам за себя, то разумнее сделать заявительный характер для прохождения медицинского освидетельствования такой категории граждан. Эти меры значительно уменьшат количество медосмотров и позволят улучшить проверку призывников. Подчеркну, что это касается лишь отсрочки по иным обстоятельствам, не связанным с состоянием здоровья», — пояснила парламентарий.

При этом Павлова уверена, что инициатива, уменьшив число медосмотров на 50%, позволит снизить нагрузку на военно-врачебные комиссии. За счет этого, по ее мнению, улучшится качество проверки здоровья тех призывников, у которых нет права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по основаниям, не связанным с состоянием здоровья.

После вступления закона в силу призывники будут проходить медицинское освидетельствование по своему желанию, если у них есть основания для отсрочки или освобождения от службы не по состоянию здоровья, а по другим обстоятельствам. Изменения внесены в статью 51 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой.